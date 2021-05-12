НБУ різко знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 13 травня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,49 гривень за євро. Це на 18 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 13 травня встановлено на такому рівні: 33,4953 гривень за євро (-0,1775 грн). При цьому курс євро на 12 травня становить 33,6728 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 17 копійок до 33,43 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,41 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 13 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,63 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 13 травня встановлено на такому рівні: 27,6318 гривень за 1 долар (-0,0426 грн). При цьому курс долара на 12 травня становить 27,6744 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився до мінімуму за 8 місяців. Нижче курс був тільки 2 вересня 2020 року - 27,6049 гривень за долар.