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Долар подешевшав: НБУ встановив курс на 12 травня

Новость на русском → Україна, Вівторок 11 травня 2021 16:00
Долар подешевшав: НБУ встановив курс на 12 травня Фото: курс долара знизився 9 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 12 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,67 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 12 травня встановлено на такому рівні: 27,6744 гривень за 1 долар (-0,0897 грн). При цьому курс долара на 11 травня становить 27,7641 гривень за 1 долар.

Долар подешевшав: НБУ встановив курс на 12 травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.

Долар подешевшав: НБУ встановив курс на 12 травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 11 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 27,69 гривень за долар, курс в покупці до 27,67 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу винос на 8 копійок до 32,57 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня курс долара збереже свою поточну динаміку. Долар буде торгувати в діапазоні 27,70-27,90 гривень.

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