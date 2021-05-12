ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Курс долара трохи виріс на міжбанку

Новость на русском →
Україна, Середа 12 травня 2021 17:07
Курс долара трохи виріс на міжбанку Фото: курс долара виріс на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 12 травня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,63 гривень за долар, курс в покупці до 27,61 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 17 копійок до 33,43 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,6150 - 27,6350 грн/долар, євро 33,4113 - 33,4355 грн/євро, російський рубль 0,3717-0,3721 грн/рубль.

Курс долара трохи виріс на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 11 травня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,5900 - 27,6100 грн/долар, євро 33,5797 - 33,6013 грн/євро, російський рубль 0,3725 - 0,3730 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 13 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,63 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 13 травня встановлено на такому рівні: 27,6318 гривень за 1 долар (-0,0426 грн). При цьому курс долара на 12 травня становить 27,6744 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився до мінімуму за 8 місяців. Нижче курс був тільки 2 вересня 2020 року - 27,6049 гривень за долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Курс долара Курс євро Курс рубля
NEWS
Ракетний корабель Росії помітили біля українського узбережжя
Ракетний корабель Росії помітили біля українського узбережжя
DAILY
"Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає