Курс долара трохи виріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 12 травня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,63 гривень за долар, курс в покупці до 27,61 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 17 копійок до 33,43 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 11 травня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,5900 - 27,6100 грн/долар, євро 33,5797 - 33,6013 грн/євро, російський рубль 0,3725 - 0,3730 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,6150 - 27,6350 грн/долар, євро 33,4113 - 33,4355 грн/євро, російський рубль 0,3717-0,3721 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 13 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,63 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 13 травня встановлено на такому рівні: 27,6318 гривень за 1 долар (-0,0426 грн). При цьому курс долара на 12 травня становить 27,6744 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився до мінімуму за 8 місяців. Нижче курс був тільки 2 вересня 2020 року - 27,6049 гривень за долар.