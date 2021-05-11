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НБУ різко підвищив офіційний курс євро

Новость на русском → Україна, Вівторок 11 травня 2021 17:48
НБУ різко підвищив офіційний курс євро Фото: курс євро виріс на 18 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 12 травня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,67 гривень за євро. Це на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 12 травня встановлено на такому рівні: 33,6728 гривень за євро (+0,1824 грн). При цьому курс євро на 11 травня становить 33,4904 гривень за євро.

НБУ різко підвищив офіційний курс євро

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс євро зростає другий день поспіль.

НБУ різко підвищив офіційний курс євро

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 5 копійок до 33,60 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,57 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 12 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,67 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 12 травня встановлено на такому рівні: 27,6744 гривень за 1 долар (-0,0897 грн). При цьому курс долара на 11 травня становить 27,7641 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.

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