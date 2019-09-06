НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 6 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,31 гривень за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 вересня встановлено на такому рівні: 2531,0639 гривень за 100 доларів (+4,7182 гривень).

При цьому курс долара на 5 вересня становить 2526,3457 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 5 вересня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 25,34 гривень за долар, курс купівлі до 25,32 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 27,96 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,34 гривень за долар, підвищивши його в порівнянні з 4 вересня (25,25).

На міжбанку торги завершилися в діапазоні 25,1600 - 25,1900 грн/долар, євро 27,8848 - 27,9180 грн/євро, російський рубль 0,3812 - 0,3821 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 5 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 25,36 гривень за долар, курс євро виріс на 18 копійок до 28,06 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,14 (25,10 - 4 вересня), продажу - 25,36 (25,31 - 4 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,60 (27,43 - 4 вересня), продажу - 28,06 (27,88 - 4 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,44 - 4 вересня), продажу 3,85 (3,84 - 4 вересня) грн за 10 рублів.