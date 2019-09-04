Курс долара виріс на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 4 вересня 2019 року підвищився на 2 копійки до 25,28 гривень за долар, курс купівлі до 25,27 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 20 копійок до 27,84 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,2700 - 25,2850 грн/долар, євро 27,8273 - 27,8413 грн/євро, російський рубль 0,3814 - 0,3818 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,2700 25,2850 EUR/UAH 27,8273 27,8413 RUB/UAH 0,3814 0,3818

Нагадаємо, 3 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,2400 - 25,2600 грн/долар, євро 27,6327 - 27,6495 грн/євро, російський рубль 0,3767 - 0,3774 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,26 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 вересня встановлено на такому рівні: 2526,3457 гривень за 100 доларів (-3,3408 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 4 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 25,31 гривень за долар, курс євро виріс на 1 копійку до 27,88 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,10 (25,13 - 3 вересня), продажу - 25,31 (25,36 - 3 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,43 (27,41 - 3 вересня), продажу - 27,88 (27,87 - 3 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,44 (3,45 - 3 вересня), продажу 3,84 (3,88 - 3 вересня) грн за 10 рублів.