Курс долара продовжив зниження на міжбанку після досягнення багаторічних максимумів

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 28 січня 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 5 копійок до 28,87 гривень за долар, курс в покупці до 28,85 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 32,14 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 28 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,98 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за сім років. Вище курс був тільки 26 лютого 2015 року - 30,01 гривень, коли протягом декількох днів на ринку спостерігалася паніка.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчої очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.