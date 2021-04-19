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Міжбанк закрився куром долара на рівні 28 гривень

Новость на русском → Україна, Понеділок 19 квітня 2021 17:22
Міжбанк закрився куром долара на рівні 28 гривень Фото: курс долара на міжбанку виріс до 28 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 19 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 28,00 гривень за долар, курс купівлі - 27,98 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 33,66 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9800 - 28,000 грн/долар, євро 33,6431 - 33,6672 грн/євро, російський рубль 0,3663 - 0,3667 грн/рубль.

Міжбанк закрився куром долара на рівні 28 гривень

Нагадаємо, 16 квітня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9850 - 28,000 грн/долар, євро 33,5204 - 33,5328 грн/євро, російський рубль 0,3686 - 0,3689 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 20 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс виріс на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 20 квітня встановлено на такому рівні: 28,0087 гривень за 1 долар (+0,0304 грн). При цьому курс долара на 19 квітня складає: 27,9783 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд і знову піднявся до рівня 28 гривень.

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