Долар знову подорожчав до 28 гривень

Національний банк України (НБУ) на 20 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс виріс на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 20 квітня встановлено на такому рівні: 28,0087 гривень за 1 долар (+0,0304 грн). При цьому курс долара на 19 квітня складає: 27,9783 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд і знову піднявся до рівня 28 гривень.

Скріншот (bank.gov.ua)