НБУ різко підвищив курс долара на 25 березня

Офіційний курс гривні до долара на 25 березня встановлений на рівні 27,87 гривень за долар. Курс долара росте другий день підряд.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 25 березня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,8706 гривень за 1 долар (+0,1411 грн). При цьому курс долара на 24 березня становить 27,7295 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)