Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень

Протягом найближчого тижня значної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара гривні на різних сегментах валютного ринку змінився різноспрямовано і при цьому незначно.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,75 до 27,68 грн (-0,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей час змінилися з 27,72/27,73 до 27,72/27,74 (-/+0,02%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,65/27,84 до 27,61/27,79 (-0,1%/-0,2%).

При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,7 до 0,6% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою.