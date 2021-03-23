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Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 24 березня

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 березня 2021 16:20
Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 24 березня
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 24 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,72 гривень за долар. Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 24 березня встановлено на такому рівні: 27,7295 гривень за 1 долар (+0,0424 грн). При цьому курс долара на 23 березня становить: 27,6871 гривень за 1 долар.

Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 24 березня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає після зниження напередодні.

Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 24 березня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 23 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,68 гривень за долар, курс купівлі до 27,66 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 32,93 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня значної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

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