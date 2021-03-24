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Курс долар продовжив зростання на міжбанку

Новость на русском → Україна, Середа 24 березня 2021 10:15
Курс долар продовжив зростання на міжбанку Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 24 березня 2021 року в продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії зріс на 4 копійки до 27,85 гривень за долар, курс купівлі до 27,83 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 11 копійок до 32,90 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,8300 - 27,8500 грн/долар, євро 32,8811 - 32,9047 грн/євро, російський рубль 0,3662 - 0,3666 грн/рубль.

Курс долар продовжив зростання на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 23 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,7900 - 27,8100 грн/долар, євро 32,9950 - 33,0132 грн/євро, російський рубль 0,3646 - 0,3650 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 24 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,72 гривень за долар. Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 24 березня встановлено на такому рівні: 27,7295 гривень за 1 долар (+0,0424 грн). При цьому курс долара на 23 березня становить: 27,6871 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після зниження напередодні.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня значної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

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