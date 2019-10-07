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НБУ роз'яснив сенс офіційного курсу гривні до долара

Новини » Економіка    07.10.2019 - 14:40
НБУ роз'яснив сенс офіційного курсу гривні до долара
Фото: Емал Бахтарі (прес-служба НБУ)

Центробанк лише фіксує курс, який склався на міжбанку

Національний банк України встановлює офіційний курс гривні до долара на підставі курсу, який склався протягом дня на міжбанківському валютному ринку. Про це заявив керівник проектів та програм департаменту відкритих ринків НБУ Емал Бахтарі в інтерв’ю "Еспресо".

Як нагадав Бахтарі, Україна у 2015 році фактично перейшла до плаваючого валютного курсу.

"Це означає, що НБУ, регулятор, не втручається, не намагається фіксувати і не втручається з метою задати якийсь тренд зміни курсу. З 2015 Україна перейшла на режим, коли ринок формує курс", - сказав він.

За його словами, уся роль НБУ - не допустити надмірних і дуже різких коливань, оскільки це провокує паніку.

На думку Бахтарі, повідомлення про те, "НБУ встановив курс", або "знецінив гривню" вводять в оману. "Коректно було б казати: "розрахував", тому що фактично так і відбувається", - додав він.

За його словами, на міжбанківському валютному ринку протягом дня з 9:00 до 17:00 відбуваються угоди, інформація про які надходить до НБУ, після чого центробанк спеціальною формулою розраховує середньозважений рівень. НБУ повідомляє "довідковий курс" на 12:00 і офіційний курс на наступний день (о 16:00).

Представник НБУ назвав цей курс "заміром температури", який відбувається для того, щоб країна розуміла, "який середній курс сформувався".

Нагадаємо, заступник голови НБУ Олег Чурій заявив, що українським компаніям варто відмовитися від спроб спрогнозувати курс гривні до долара, оскільки в умовах плаваючого курсоутворення це зробити досить складно.

Відзначимо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 30 вересня - 4 жовтня продав на міжбанківському валютному ринку 200 млн доларів, щоб утримати курс від різких коливань.

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Теми: Курс долара
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