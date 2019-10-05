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НБУ для підтримки курсу гривні продав 200 млн доларів

Новини » Економіка    05.10.2019 - 10:56
НБУ для підтримки курсу гривні продав 200 млн доларів
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

За один тиждень НБУ продав майже стільки ж, скільки до цього з початку року

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 30 вересня - 4 жовтня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 42,50 млн доларів і продав на 200 млн доларів. Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4199,10 млн доларів і продав на 448,23 млн доларів.

Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 3750,88 млн доларів.

Відзначимо, минулого тижня на валютному ринку спостерігалися різкі коливання. Долар почав дорожчати 30 вересня, а 2 жовтня піднявся на міжбанку до 25 гривень. На готівковому ринку до вечора 2 жовтня долар виріс до 25-26 грн.

Як сказав у коментарі РБК-Україна Максим Пархоменко, аналітик Альпарі, сильний імпульсний зростання курсу долара був стриманий інтервенціями з боку Національного банку України. Як нагадав аналітик, основне завдання українського центробанку - це не утримання фіксованого курсу, а зниження різких коливань.

Вже 3 жовтня долар почав дешевшати і закриття міжбанку курс впав до рівня 24,60 гривень за долар.

Проте 4 жовтня курс долара на міжбанку знову зріс до рівня 24,80 грн/долар.

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Теми: Курс долара
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