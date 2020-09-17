НБУ дав роз'яснення щодо обов'язковості страховки під час оформлення кредиту

Фото: каса в банку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Додаткове страхування є обов'язковим в окремих випадках. Якщо клієнт банку бере кредит на житло, потрібно застрахувати квартиру чи будинок, які є предметом іпотеки.

Про це йдеться в роз'ясненні прес-служби Національного банку України (НБУ).

"Водночас обов’язок банку - дати клієнту можливість обрати страховика з переліку компаній, з якими співпрацює фінансова установа. Якщо банк стверджує, що є можливість оформити страховку лише в одній конкретній компанії, - це порушення (стаття 20 закону України "Про споживче кредитування")", - йдеться в повідомленні.

У разі оформлення автокредиту є декілька нюансів. По-перше, кожен водій зобов’язаний мати поліс страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів ("автоцивілку"). Законодавство не вимагає від банку оформлювати такий поліс під час видачі кредиту, але банки зазвичай включають його оформлення до пакета послуг. Проте фінустанова має дати клієнту можливість обрати страховика з переліку акредитованих компаній.

По-друге, банк може запропонувати клієнту застрахувати предмет застави - тобто авто. Така страховка називається КАСКО. Вона не є обов’язковою, але може бути корисною як для клієнта, так і для банку. Адже зменшить ризики у випадку пошкодження авто, яке знаходиться в заставі, зазначили в НБУ.

Страхування не є обов’язковим, якщо клієнт банку бере споживчий кредит (не автокредит чи іпотеку), відкриває рахунок, робить переказ коштів чи обмінює валюту, повідомили в прес-службі Нацбанку.

Нагадаємо, раніше, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.

Як повідомляло РБК-Україна, кредитний договір онлайн з використанням одноразового паролю є рівноцінним звичайному паперовому. За законом однотипний пароль має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис чи кваліфікований електронний підпис.