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НБУ надав роз'яснення щодо договорів про кредит, підписаних онлайн

Київ, П'ятниця 28 серпня 2020 13:55
НБУ надав роз'яснення щодо договорів про кредит, підписаних онлайн
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Після укладення договорів онлайн виникають ті ж зобов’язання, що й при підписанні паперового документу

Кредитний договір онлайн з використанням одноразового паролю є рівноцінним звичайному паперовому. За законом однотипний пароль має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис чи кваліфікований електронний підпис.

Про це йдеться в роз'ясненні прес-служби Національного банку України.

Як зазначається в повідомленні, у разі виникнення прострочки за кредитом, укладеним онлайн, інформація потрапляє до колекторів.

"Так відбувається через те, що під час укладання договору на веб-сайті ви поставили "галочку" навпроти рядка "підтверджую згоду на обробку своїх персональних даних, у тому числі їх передання до бюро кредитних історій"", - йдеться в повідомленні.

Така згода є підставою для фінансової установи передавати інформацію про клієнта до колекторської компанії, якщо він не виконує свої зобов’язання. У результаті колектор може телефонувати за вказаними в анкеті номерами телефону та надсилати листи клієнту. До того ж інформація буде також доступна бюро кредитних історій. У майбутньому це ускладнить отримання нового кредиту.

У НБУ радять тим, хто планує брати кредит, уважно читати умови договору, особливо, якщо він підписується онлайн. У документі повинні бути прописані всі умови кредиту - відсоткова ставка, можливі комісії та додаткові платежі, штрафні санкції в разі прострочення виплат.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив нові вимоги до розкриття банками інформації про споживчі кредити та депозити в рекламі.

Як повідомляло РБК-Україна, нові вимоги до розкриття банками інформації про послуги в рекламі та на веб-сайтах запрацюють із 1 вересня 2020 року. Банки зобов’язані публікувати актуальну та достатню за обсягом інформацію про депозити та кредити, їх вартість, умови та ризики.

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