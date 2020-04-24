НБУ роз'яснив норми фінмоніторингу мобільного зв'язку для анонімних абонентів

Фото: смартфон (Віталій Носач, РБК-Україна)

Неідентифікованим абонентам можна надавати послуги, але переказ коштів між абонентами буде відстежуватися

Норми закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, що набирає чинності з 28 квітня цього року, не регулюють телекомунікаційні послуги та відносини між операторами мобільного зв’язку та їх абонентами. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, оператори мобільного зв’язку зможуть, як і раніше, надавати послуги мобільного зв`язку своїм користувачам, у тому числі неідентифікованим абонентам.

Також непотрібно ідентифікувати та верифікувати користувачів технічних електронних гаманців (транзитних, аналітичних):

відкриття яких не ініціюється мобільним абонентом;

які використовуються для "технічних цілей";

які не пов’язані з ініціацією переказів користувачем на користь інших осіб.

"Тобто оплата мобільного зв’язку відбуватиметься без будь-яких змін та обмежень", - зазначається в повідомленні.

Водночас, якщо клієнт особисто ініціює відкриття електронного гаманця та має намір проводити переказ коштів на користь інших осіб, тоді фінансові установи в межах закону мають здійснити належну перевірку такого клієнта, в тому числі його ідентифікацію та верифікацію, зазначили в НБУ.

Раніше в НБУ заявили, що оновлені вимоги до переліку інформації про платника та отримувача, які набирають чинності з 28 квітня, не матиме суттєвого впливу на здійснення переважної більшості операцій із переказу коштів.

Національний банк планує розробку нормативно-правових актів щодо дії нового закону про фінмоніторинг протягом трьох місяців.