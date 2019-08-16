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НБУ спростував намір обмежити ФОПам використання рахунків

Новини » Економіка    16.08.2019 - 13:27
НБУ спростував намір обмежити ФОПам використання рахунків
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

У НБУ заявляють, текст проекту постанови некоректно інтерпретували

Національний банк України (НБУ) заявляє, що не планує забороняти використовувати поточні рахунки фізосіб-підприємців (ФОП) для здійснення операцій, пов'язаних з особистими потребами. Про це йдеться в повідомленні НБУ у Facebook.

У НБУ заявили, що запропоновані зміни до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів "були некоректно інтерпретовані ЗМІ".

"Готуємо роз’яснення, яке буде опубліковане найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

НБУ спростував намір обмежити ФОПам використання рахунків

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України оприлюднив проект змін до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів. "Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб-підприємців/фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність для здійснення операцій, пов’язаних із власними потребам", - йдеться в документі.

Нагадаємо, на початку 2019 року Міністерство соцполітики оприлюднило для обговорення законопроект, яким пропонується доповнити Кодекс законів про працю, прописавши в ньому сім ознак трудових відносин і ввівши поняття про "презумпцію наявності трудових відносин". Таким чином, міністерство хоче стимулювати роботодавців, щоб вони укладали трудові договори з кожним, хто де-факто є їх співробітником, але офіційно не оформлений або надає послуги як фізособа-підприємець (ФОП).

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