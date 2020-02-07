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НБУ дозволив іноземним банкам торгувати гривнею

Новини » Економіка     07.02.2020 - 17:55
НБУ дозволив іноземним банкам торгувати гривнею
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк вирішив підвищити інвестиційну привабливість України

Національний банк України (НБУ) розширив можливості іноземних банків з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в НБУ, відтепер іноземні банки матимуть можливість не тільки укладати договори з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню з будь-якими українськими банками (незалежно від того, в якому банку відкрито гривневий кореспондентський рахунок), але й проводити такі операції між собою, здійснюючи розрахунок через кореспондентські рахунки в українських банках.

"Такий крок сприятиме подальшому зростанню конкуренції та ліквідності на міжбанківському валютному ринку, а також посилюватиме привабливість гривневих активів для іноземних інвесторів", - йдеться в повідомленні.

НБУ також уточнив визначення термінів "валютний ринок України" та "міжнародний валютний ринок", які є базовими при здійсненні торгівлі іноземною валютою.

Нагадаємо, закон "Про валюту і валютні операції", який замінив декрет Кабінету міністрів 1993 року про валютний контроль, набрав чинності 7 лютого 2019 року. Нова система валютного регулювання, затверджена постановами Національного банку, передбачає низку послаблень на валютному ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 3-7 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 362,50 млн доларів і продав на 45,00 млн доларів. Центробанк знову купував валюту після тижневої перерви.

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