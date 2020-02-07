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НБУ разрешил иностранным банкам торговать гривной

Новости » Экономика     07.02.2020 - 17:55
НБУ разрешил иностранным банкам торговать гривной
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк решил повысить инвестиционную привлекательность Украины

Национальный банк Украины (НБУ) расширил возможности иностранных банков по купле-продаже иностранной валюты за гривну. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в НБУ, теперь иностранные банки будут иметь возможность не только заключать договоры купли-продажи иностранной валюты за гривну с любыми украинскими банками (независимо от того, в каком банке открыт гривневый корреспондентский счет), но и проводить такие операции между собой, осуществляя расчет через корреспондентские счета в украинских банках

"Такой шаг будет способствовать дальнейшему росту конкуренции и ликвидности на межбанковском валютном рынке, а также усилит привлекательность гривневых активов для иностранных инвесторов", - говорится в сообщении.

НБУ также уточнил определение терминов "валютный рынок Украины" и "международный валютный рынок", которые являются базовыми при осуществлении торговли иностранной валютой.

Напомним, закон "О валюте и валютных операциях", который заменил декрет Кабинета министров 1993 года о валютном контроле, вступил в силу 7 февраля 2019 года. Новая система валютного регулирования, утвержденная постановлениями Национального банка, предусматривает ряд послаблений на валютном рынке.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 3-7 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 362,50 млн долларов и продал на 45,00 млн долларов. Центробанк снова покупал валюту после недельного перерыва.

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