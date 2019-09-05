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В НБУ прокоментували достроковий викуп ВВП-варрантів

Новини » Економіка    05.09.2019 - 15:27
В НБУ прокоментували достроковий викуп ВВП-варрантів
Фото: Олег Чурий (www.bank.gov.ua)

Для вирішення необхідно провести розрахунки

Для рішення про викуп або обміні ВВП-варантів, випущених при реструктуризаии боргу України в 2015 році, необхідний комплексний підхід. Про це на брифінгу заявив заступник голови Національного банку Олег Чурій, передає кореспондент РБК-Україна.

Чурій нагадав, що в разі значного зростання економіки України необхідно буде виплатити за варантам значні суми.

"Але також треба розуміти, що Україна вже заощадила відсотки, тому ми не платимо відсотки по сумі 3,2 млрд доларів, які були конвертовані у варанти", - сказав він і додав, що тому "це питання необхідно вирішувати в комплексі".

Прес-брифінг щодо рішень правління Національного банку з монетарної політики

Опубліковано Національний банк України Четвер, 5 вересня 2019 р.

Як повідомляло РБК-Україна, котирування ВВП-варантів України, які були випущені в ході реструктуризації країнової боргу в кінці 2015 року, на початку вересня зросли до історичного максимуму - 92,4% від номіналу. Керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій зазначив, що за умови таких темпів зростання Україна в 2022-2026 роках повинна буде заплатити за ВВП-варантами, випущеними за номіналом на 3,24 млрд доларів, близько 9 млрд доларів.

Нагадаємо, ВВП-варанти були випущені в рамках боргового операції, яку в кінці 2015 року провела тодішній міністр фінансів України Наталія Яресько. За умовами операції, виплати за варантам відбудуться не раніше 2021 року і тільки в разі, якщо український ВВП зросте на 35% - до 125,4 млрд доларів.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд хотів би бачити в Україні зростання ВВП щонайменше на 5-7% в рік, щоб потроху наближатися до розвинених країн.

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