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ВВП-варанти України подорожчали до історичного максимуму

Новини » Економіка    04.09.2019 - 11:37
ВВП-варанти України подорожчали до історичного максимуму
Фото: колаж (РБК-Україна)

Інвестори оцінюють перспективи зростання економіки України

Котирування ВВП-варантів України, які були випущені в ході реструктуризації боргу країни наприкінці 2015 року, зросли до історичного максимуму - 92,4% від номіналу. Про це РБК-Україна повідомили учасники ринку.

Котирування ростуть на тлі планів уряду України досягти прискорення зростання ВВП в 2020 році до 5% і до 7% у наступні роки.

Керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій зазначив, що за умови таких темпів зростання Україна в 2022-2026 роках повинна буде заплатити за ВВП-варантами, випущеними за номіналом на 3,24 млрд доларів, в сумі близько 9 млрд доларів.

Паращій заявив, що сам він не вірить у такі теми зростання економіки України, хоча і не виключає такої можливості. "Іноземні інвестори теж не вірять - і це добре. Тому що якщо уряд серйозно бачить перспективи такого зростання, то йому треба якнайшвидше йти в гості до іноземних інвесторів, які тримають наші ВВП-варанти, і пропонувати обмін на інші цінні папери (наприклад, на єврооблігації з фіксованою ставкою купона і тривалим терміном погашення)", - написав аналітик на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, ВВП-варанти були випущені в рамках боргового операції, яку наприкінці 2015 року провела тодішній міністр фінансів України Наталія Яресько. За умовами операції, виплати за варрантам відбудуться не раніше 2021 року і тільки в разі, якщо український ВВП зросте на 35% - до 125,4 млрд доларів.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд хотів би бачити в Україні зростання ВВП щонайменше на 5-7% в рік, щоб потроху наближатися до розвинених країн.

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