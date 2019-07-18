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НБУ прогнозує нову програму і перший транш МВФ до кінця року

Новини » Економіка    18.07.2019 - 15:10
НБУ прогнозує нову програму і перший транш МВФ до кінця року
Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Перший транш може бути на рівні 2 млрд доларів

Національний банк прогнозує, що Міжнародний валютний фонд затвердить нову програму співробітництва з Україною і перший транш може буди отриманий до кінця року. Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Сологуб відзначив, що перший транш скоріше все буде в четвертому кварталі і він складе 2 млрд доларів. "Скоріш за все, це буде нова програма з МВФ", - сказав він і додав, що в наступні два роки також очікується по 2 млрд доларів.

Заступник голови НБУ уточнив, що у своїх експертних оцінках виходить зі стандартних умов МВФ та квоти України, за якими обсяг програми структурного фінансування може бути від 5 до 10 млрд доларів.

Сологуб нагадав, що продовження співпраці з МВФ дуже важливе, оскільки дає змогу знизити відсотки за іншими запозиченнями України і підвищити інтерес прямих інвесторів.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном у Торонто заявив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади.

Нагадаємо, голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що для співпраці з МВФ потрібні мінімальний дефіцит державного бюджету, продовження структурних реформ, приватизація ряду державних компаній, продаж землі сільгосппризначення.

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