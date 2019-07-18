Голова Ради НБУ прокоментував вплив відставки Лагард на співпрацю з МВФ

Фото: МВФ (www.imf.org)

МВФ ухвалює рішення відповідно до затвердженої процедури, персоналізувати не варто

Відставка директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Кристін Лагард жодним чином не відіб'ється на співпраці МВФ з Україною. Про це написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, діяльність МВФ, процедури підготовки документів, моніторингу та оцінки не перебувають у залежності від персони керівника фонду, а рішення приймаються відповідно до затвердженої процедури.

"Головним директивним органом МВФ є Рада керівників фонду, в який входять по одному керуючому і одному заступнику керуючого від кожної держави-члена. А рішення про надання кредитів країнам приймає Рада директорів МВФ, це колегіальний орган. Тобто, персоналізувати проблему співпраці України і МВФ не варто", - додав він.

Данилишин нагадав, що МВФ керується стандартними принципами для ухвалення рішення щодо співпраці з окремими країнами.

"Що потрібно зробити Україні для відновлення співпраці з Фондом? Тут немає особливих секретів. Після завершення виборів до Верховної ради потрібно сформувати парламентську коаліцію, яка створить уряд. Саме після появи нового Кабміну почнуться переговори про нову програму кредитної співпраці з МВФ", - вважає він.

Щодо умов для узгодження нової програми також не очікується нічого нового. Потрібні мінімальний дефіцит державного бюджету, продовження структурних реформ, приватизація ряду державних компаній, продаж землі сільгосппризначення.

"Крім того, відомо, що МВФ вважає за краще надавати країнам-позичальникам кредити за умови проведення ними антиінфляційної та антикорупційної політики", - додав Данилишин.

Нагадаємо, 16 липня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила, що йде у відставку. Її заява про відставку набуде чинності 12 вересня.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном у Торонто заявив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади.