НБУ продолжает снижать курс евро. Какая стоимость валюты установлена на завтра

Фото: Официальный курс евро на завтра составляет 50,52 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк второй день подряд продолжает снижать официальный курс евро и на 23 января он установлен на уровне - 50,52 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Курс валют: главное

  • Какой курс евро установил НБУ

  • Как выросла стоимость валюты с начала года 

  • Насколько вырос курс на межбанке

Официальный курс евро на 23 января составил 50,5201 гривен, что на 15 копеек ниже значения 22 января. С 1 января (49,79 гривен) курс евро вырос на 73 копейки.

Курс доллара на 23 января установлен на уровне 43,1667 гривен (-0,01 гривен к предыдущему дню).

bank.gov.ua

Изменение котировок с начала года

С 1 января официальный курс евро вырос на 82 копейки, а доллара - на 73 копейки. За период 1-21 января курсы покупки-продажи доллара в обменниках и кассах банков снизились на 3-8 копеек - до 42,92-43,47 гривен. При этом, стоимость евро на наличном рынке выросла 86-91 копейку - до 50,30-50,96 гривен.

bank.gov.ua

Межбанк на этой неделе

Курсы покупки-продажи евро на этой недели (за период 19-21 января) выросли на 4-7 копеек - до 50,43-50,48 гривен, а курсы доллара снизились на 25-27 копеек - до 43,01-43,06 гривен (покупка-продажа).

Напомним, на 21 января НБУ поднял официальный курс евро до рекордного значения - 50,72 гривен. В кассах банков и обменных пунктах валюта Еврозоны в этот же день впервые превысила 51 гривну.

Основной причиной роста курса евро на украинском рынке есть подорожание евро к доллару на международном рынке, объяснил директор по продажам “Банка Авангард” Юрий Крохмаль. Снижение курса доллара происходит на фоне риторики Дональда Трампа в отношении Гренландии и возможности нового витка торговой войны между США и ЕС.

Банкир также считает, что европейские компании могут перестроить цепочки поставок, а их правительства - ввести ответные тарифные меры. В таком случае, новые тарифы Трампа лягут на плечи американских компаний и домохозяйств, что приведет к замедлению экономики США и нового ослабления доллара.

