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НБУ продовжив валютну лібералізацію: що дозволили

Київ, Понеділок 18 січня 2021 15:18
НБУ продовжив валютну лібералізацію: що дозволили
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України продовжив валютну лібералізацію та скасував низку обмежень. Подальше застосування цих заборон на валютному ринку втратило свою актуальність.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Обмін валют

НБУ дозволив банкам та небанківським фінансовим установам купувати іноземну валюту в населення за безготівкові кошти в гривні через термінали самообслуговування та затвердив порядок проведення відповідних операцій. Визначено, що після продажу валюти через платіжні пристрої гривневі кошти зараховуватимуться на власні поточні рахунки фізосіб. Такі операції мають здійснюватися з урахуванням законодавства про фінансовий моніторинг.

Використання мобільного застосунку "Дія"

НБУ уточнив вимоги до здійснення фізособами переказів коштів у іноземній валюті за межі України та до одержання таких переказів з-за кордону. Відтепер під час здійснення цих операцій фізичні особи зможуть використовувати цифрові паспорти в мобільному застосунку "Дія", де в електронному вигляді відображається інформація, яку містить ID-картка та біометричний закордонний паспорт громадянина України.

Операції "форвард"

НБУ зняв заборони для клієнтів - юридичних осіб на проведення операцій з продажу іноземної валюти на умовах "форвард". Раніше такі операції проводилися лише з метою хеджування ризиків зміни курсу іноземної валюти за експортно-імпортними операціями та за кредитними договорами, а також для придбання юридичними особами-нерезидентами облігацій внутрішньої державної позики України.

Крім того, НБУ скасував заборону на операції фізичних осіб з купівлі та продажу іноземної валюти за гривні на умовах "форвард", на операції з купівлі та продажу іноземної валюти та банківських металів на умовах маржинальної торгівлі та на розрахунки в іноземній валюті під час купівлі державних цінних паперів, номінованих у валюті.

Також центральним банком знято заборону на здійснення банками операції на умовах "своп" з фізичними особами-резидентами, якщо перша частина такої операції передбачає продаж клієнту іноземної валюти або банківських металів.

Відзначимо, валютний форвард (currency forward) - валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання операції з поставкою валюти за форвардним договором пізніше, ніж на другий робочий день після дня укладення договору.

Нагадаємо, закон "Про валюту і валютні операції", який замінив декрет Кабінету міністрів 1993 року про валютний контроль, набрав чинності 7 лютого 2019 року. Нова система валютного регулювання, затверджена постановами Національного банку, передбачає низку послаблень на валютному ринку.

Відзначимо, у лютому 2020 року Національний банк України (НБУ) розширив можливості іноземних банків з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню.

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