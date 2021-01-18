НБУ продлил валютную либерализацию: что разрешили

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Национальный банк Украины (НБУ) продолжил валютную либерализацию и отменил ряд ограничений. Дальнейшее применение этих запретов на валютном рынке потеряло свою актуальность.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Обмен валют

НБУ разрешил банкам и небанковским финансовым учреждениям покупать иностранную валюту у населения за безналичные средства в гривне через терминалы самообслуживания. После продажи валюты через платежные устройства гривневые средства будут зачисляться на собственные текущие счета физлиц. Такие операции должны проводиться с учетом законодательства о финансовом мониторинге.

Использование мобильного приложения "Дія"

НБУ уточнил требования к переводу денежных средств физлицами в иностранной валюте за пределы Украины и к получению таких переводов из-за рубежа. Теперь физические лица смогут использовать цифровые паспорта в мобильном приложении "Дія", где в электронном виде отображается информация, которую содержит ID-карточка и биометрический заграничный паспорт гражданина Украины.

Операции "форвард"

НБУ снял запреты для клиентов - юридических лиц на проведение операций по продаже иностранной валюты на условиях "форвард". Раньше такие операции проводились только с целью хеджирования рисков изменения курса иностранной валюты по экспортно-импортным операциям и по кредитным договорам, а также для приобретения юридическими лицами-нерезидентами облигаций внутреннего государственного займа Украины.

Кроме того, НБУ отменил запрет на операции физических лиц по покупке и продаже иностранной валюты за гривні на условиях "форвард", операции по покупке и продаже иностранной валюты и банковских металлов на условиях маржинальной торговли и на расчеты в иностранной валюте при покупке государственных ценных бумаг, номинированных в валюте.

Также центральным банком снят запрет на осуществление банками операций на условиях "своп" с физическими лицами-резидентами, если первая часть такой операции предусматривает продажа клиенту иностранной валюты или банковских металлов.

Отметим, валютный форвард (currency forward) - валютная операция по договору, условия которого предусматривают выполнение операции с поставкой валюты по форвардному договору позднее, чем на второй рабочий день после дня заключения договора.

Напомним, закон "О валюте и валютные операции", который заменил декрет Кабинета министров 1993 года о валютном контроле, вступил в силу 7 февраля 2019 года. Новая система валютного регулирования, утвержденная постановлениями Национального банка, предусматривает ряд послаблений на валютном рынке.

Отметим, в феврале 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) расширил возможности иностранных банков по купле-продаже иностранной валюты за гривну.