Мінімальну зарплату в Україні підвищать в три етапи до 6,5 тисяч гривень

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мінімальна зарплата досягне 6,5 тисяч гривень у липні 2021 року

Мінімальна зарплата зросте з 1 січня 2021 року до 6000 гривень. З 1 липня 2021 року мінімальна зарплата підвищиться до 6500 гривень.

Відповідні плани підтвердив президент України Володимир Зеленський, повідомляє президентська прес-служба.

Він зазначив, що до 5000 гривень мінімальна зарплата зросте з 1 вересня 2020 року після ухвалення Радою відповідного закону.

"Другий етап цієї програми - збільшення з 2021 року до шести тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина - ми збільшимо до шести з половиною тисяч гривень", - сказав він.

За словами президента, після підвищення мінімальної заробітної плати зростуть доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, медиків, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, прив’язаною до мінімальної зарплати.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства дало прогноз зростання мінімальної зарплати та ставки Єдиної тарифної сітки. Різке зростання очікується у 2021 році, після чого темпи уповільняться.

Очікується зростання мінімальної середньозваженої заробітної плати у 2021 році на рівні 6250 гривень (двоетапне підвищення з 1 січня до 6000 гривень та з 1 липня до 6500 гривень).

Згідно з прогнозом, у 2022 році мінімальна зарплата зросте до 6700 гривень, у 2023 році - до 7176 гривень.

Крім того, очікується зростання середньозваженого посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні відповідно: 2782 гривень у 2021 році, 2983 гривень у 2022 році, та 3195 гривень 2023 році.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд планує підвищити з 1 вересня 2020 року ставку працівника першого тарифного розряду з 2 102 гривень до 2 225 гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив підвищення мінімальної зарплати в Україні.

Згідно з графіком підвищення мінімальної зарплати очікується, що 1 вересня вона зросте до 5000 гривень, з 1 січня 2021 року підніметься до 6000 гривень, а з 1 липня - до 6500 гривень.