НБУ представил альтернативный сценарий для Украины при улучшении ситуации с безопасностью
Базовый сценарий макроэкономического прогноза НБУ основывается на предположениях медленного возвращения экономики к нормальным условиям. Однако НБУ разработал альтернативный сценарий с более позитивными ожиданиями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2025 года).
В базовом сценарии НБУ вероятность быстрого завершения активной фазы боевых действий оценивается как средняя (15-25%).
Альтернатива: рост ВВП, возвращение мигрантов и снижение дефицита
Альтернативный сценарий макроэкономического прогноза построен на основании предположения о более быстром, чем в базовом сценарии, улучшении ситуации с безопасностью, более существенном сокращении дефицита бюджета и снижении давления на рынке труда.
В случае улучшения ситуации с безопасностью рост реального ВВП в 2026-2027 годах превысит 3% ежегодно. Это будет соответствовать потенциальным темпам развития экономики.
Миграционные потоки также изменятся: предполагается чистое возвращение около 0,7 млн человек в 2026-2027 годах. Это вместе с демобилизацией снизит напряженность на рынке труда и будет способствовать росту инвестиционной привлекательности Украины.
Фискальная консолидация и долг: меньшие риски
Фискальная политика в альтернативном сценарии будет более сдержанной. Дефицит бюджета без учета грантов снизится до 12,6% ВВП в 2026 году и до 6,8% в 2027 году.
При этом предусматриваются меньшие объемы международной помощи - 22,2 млрд долларов в 2026 году и 15 млрд долларов в 2027-м. Однако этого хватит для покрытия ключевых бюджетных потребностей, а долговая нагрузка будет снижаться: к концу периода соотношение долга к ВВП опустится до 90%.
Валютный рынок и резервы: стабильность сохраняется
Быстрое возвращение мигрантов и увеличение переводов будут способствовать снижению дефицита валюты частного сектора. Спрос на наличную валюту будет сдержанным, а объем импорта услуг уменьшится.
Резервы будут оставаться на высоком уровне - 45,3 млрд долларов на конец 2026 года и 43,6 млрд долларов в 2027 году. Это позволит поддерживать валютную стабильность и постепенно ослаблять валютные ограничения.
Инфляция и ставки: стабильный курс
Инфляция будет снижаться и приблизится к целевым 5% к концу 2027 года. При этом влияние бюджета на цены будет нейтральным, а расходы предприятий уменьшатся.
Единственным проинфляционным фактором будет оставаться повышение тарифов на коммунальные услуги. Денежно-кредитная политика НБУ будет оставаться жесткой для сохранения интереса к гривневым активам и сдерживания инфляции.
Макропрогноз НБУ
Напомним, согласно прогнозу НБУ за июль 2025 года, ход полномасштабной войны и недостаточность международного финансирования являются основными рисками Украины.
НБУ не дает прогнозов относительно продолжительности войны, но оценивает риски для экономики. Риски для июльского прогноза НБУ снова включают шансы быстрого завершения боевых действий, которые составляют 15-25%.
Они улучшились по сравнению с макропрогнозами за апрель и январь (менее 15%).