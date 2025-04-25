НБУ обновил оценку быстрого окончания активных боевых действий и мира в Украине

Быстрое окончание активных боевых действий в Украине оценивается как маловероятный риск для обновленного макропрогноза НБУ. Однако существуют высокие риски эскалации боевых действий, дальнейшего разрушения производственных мощностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет " Национального банка Украины (апрель 2025 года).

НБУ не дает прогнозов по продолжительности войны, но оценивает риски для экономики. Риски для прогноза НБУ снова включают шансы скорейшего завершения боевых действий. По сравнению с макропрогнозом за январь они не изменились - менее 15%.

"В то же время сохраняется и позитивный риск относительно быстрого достижения справедливого мира для Украины усилиями международного сообщества, что существенно улучшит перспективы восстановления экономики", - говорится в документе НБУ.

В январе НБУ заявлял, что положительные риски мира могут реализоваться "в близкой перспективе". Сейчас отсутствуют какие-либо предположения по срокам.

Предположения прогноза

Центробанк оценивает как низкую вероятность быстрой реализации масштабного плана восстановления Украины (менее 15%). Такая же вероятность быстрого восстановления поврежденной инфраструктуры и ускорения евроинтеграционных процессов.

При этом высока (25-50%) вероятность таких процессов:

Углубление торговых войн: замедление экономик основных торговых партнеров и снижение спроса на украинский экспорт

Прекращение действия соглашения о беспошлинном режиме торговли с ЕС

Эскалация боевых действий, дальнейшие разрушения производственных мощностей

Больший дефицит/импорт э/э и газа из-за дальнейших повреждений энергетической инфраструктуры

Возвращение к нормальным условиям

Основным предположением макропрогноза НБУ является постепенная нормализация экономической деятельности в течение следующих лет. Скорость возвращения экономики к нормальным условиям функционирования прежде всего будет зависеть от характера и продолжительности войны, а также результатов усилий по обеспечению справедливого и длительного мира в Украине.

"Продолжающаяся война генерирует риски дальнейшего снижения экономического потенциала, в частности из-за потерь людей, территорий и производств, что ограничивает возможности быстрого экономического роста. Военные риски для Украины также усиливаются ростом геополитической напряженности в мире", - говорится в прогнозе.