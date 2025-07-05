НБУ объяснил снижение интереса украинцев к покупке долларов

В июне чистый спрос на валюту в Украине почти не изменился. Этому способствовало сохранение интереса к гривневым депозитам и определенная неопределенность относительно позиций доллара как мировой резервной валюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (июль 2025 года).

Как отметили в НБУ, курсовые колебания были умеренными и двусторонними: средний официальный курс гривны к доллару незначительно ослаб (на 0,1%), а разница с наличным не превышала 0,3%.



В то же время средний курс к евро и в дальнейшем ослаблялся (на 2,1%) под влиянием динамики валютной пары EUR/USD, говорится в обзоре.



Падение спроса

Напомним, спрос на валюту в Украине значительно упал в апреле 2025 года. В апреле НБУ зафиксировал аномальное явление. Впервые с августа 2023 года украинцы больше продавали валюту, чем покупали.

Данные НБУ свидетельствуют о том, что спрос на наличную валюту в июне оставался на низком уровне. Всего за месяц украинцы купили 282 млн долларов. Это значительно меньше, чем в начале года, когда объемы превышали 1 млрд долларов.

Курс доллара на наличном рынке в июне колебался около уровня 41,70-41,90 гривен, а в конце месяца немного вырос. В итоге за месяц доллар вырос на 20 копеек до 41,90 гривен. Курс евро подскочил за месяц на 2 гривны до 49,35 гривен.