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НБУ объяснил снижение интереса украинцев к покупке долларов

Украина, Суббота 05 июля 2025 16:30
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НБУ объяснил снижение интереса украинцев к покупке долларов Фото: украинцы теряют интерес к долларам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июне чистый спрос на валюту в Украине почти не изменился. Этому способствовало сохранение интереса к гривневым депозитам и определенная неопределенность относительно позиций доллара как мировой резервной валюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (июль 2025 года).

Как отметили в НБУ, курсовые колебания были умеренными и двусторонними: средний официальный курс гривны к доллару незначительно ослаб (на 0,1%), а разница с наличным не превышала 0,3%.
НБУ объяснил снижение интереса украинцев к покупке долларов

В то же время средний курс к евро и в дальнейшем ослаблялся (на 2,1%) под влиянием динамики валютной пары EUR/USD, говорится в обзоре.
НБУ объяснил снижение интереса украинцев к покупке долларов

Падение спроса

Напомним, спрос на валюту в Украине значительно упал в апреле 2025 года. В апреле НБУ зафиксировал аномальное явление. Впервые с августа 2023 года украинцы больше продавали валюту, чем покупали.

Данные НБУ свидетельствуют о том, что спрос на наличную валюту в июне оставался на низком уровне. Всего за месяц украинцы купили 282 млн долларов. Это значительно меньше, чем в начале года, когда объемы превышали 1 млрд долларов.

Курс доллара на наличном рынке в июне колебался около уровня 41,70-41,90 гривен, а в конце месяца немного вырос. В итоге за месяц доллар вырос на 20 копеек до 41,90 гривен. Курс евро подскочил за месяц на 2 гривны до 49,35 гривен.

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