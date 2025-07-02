Украинцы увеличили покупку долларов и евро в банках
Украинцы в июне немного увеличили покупку долларов и евро в банках. Но спрос на валюту в Украине значительно ниже, чем в начале года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
Население Украины в июне 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,822 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,104 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 282,2 млн долларов.
Объем покупки вырос 13,8% по сравнению с маем. Всего с начала года украинцы купили в банках 3,878 млрд долларов.
Курс доллара и евро в июне
Курс доллара на наличном рынке в июне колебался около уровня 41,70-41,90 гривен, а в конце месяца немного вырос. В итоге за месяц доллар вырос на 20 копеек до 41,90 гривен. Курс евро подскочил за месяц на 2 гривны до 49,35 гривен.
Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс был выше, чем в мае на 10-20 копеек.
В течение июня официальный курс доллара колебался в диапазоне 41,44 до 41,87 гривен. В итоге за месяц курс доллара вырос на 12 копеек с 41,52 гривен до 41,64 гривен. Курс ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).
Валютные резервы украинцев
По данным НБУ, за 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 16,5 млрд долларов (в 2023 году - 11,7 млрд долларов). Всего на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что гораздо больше всех гривневых активов (2,7 трлн гривен).
За май 2025 года объем валюты вне банков оценен в 0,4 млрд долларов (в прошлом году - 1,4 млрд долларов), за январь-май - 4,3 млрд долларов (в прошлом году - 6,2 млрд долларов).
В апреле НБУ зафиксировал аномальное явление. Впервые с августа 2023 года украинцы больше продавали валюту, чем покупали.
Однако в конце июня спрос на валюту со стороны украинцев снова вырос.
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