ua en ru
Ср, 02 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинцы увеличили покупку долларов и евро в банках

Украина, Среда 02 июля 2025 08:47
UA EN RU
Украинцы увеличили покупку долларов и евро в банках Фото: украинцы за месяц пополнили свои валютные резервы на 280 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы в июне немного увеличили покупку долларов и евро в банках. Но спрос на валюту в Украине значительно ниже, чем в начале года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Население Украины в июне 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,822 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,104 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 282,2 млн долларов.

Объем покупки вырос 13,8% по сравнению с маем. Всего с начала года украинцы купили в банках 3,878 млрд долларов.
Украинцы увеличили покупку долларов и евро в банках

Курс доллара и евро в июне

Курс доллара на наличном рынке в июне колебался около уровня 41,70-41,90 гривен, а в конце месяца немного вырос. В итоге за месяц доллар вырос на 20 копеек до 41,90 гривен. Курс евро подскочил за месяц на 2 гривны до 49,35 гривен.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс был выше, чем в мае на 10-20 копеек.

В течение июня официальный курс доллара колебался в диапазоне 41,44 до 41,87 гривен. В итоге за месяц курс доллара вырос на 12 копеек с 41,52 гривен до 41,64 гривен. Курс ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).

Валютные резервы украинцев

По данным НБУ, за 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 16,5 млрд долларов (в 2023 году - 11,7 млрд долларов). Всего на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что гораздо больше всех гривневых активов (2,7 трлн гривен).

За май 2025 года объем валюты вне банков оценен в 0,4 млрд долларов (в прошлом году - 1,4 млрд долларов), за январь-май - 4,3 млрд долларов (в прошлом году - 6,2 млрд долларов).

В апреле НБУ зафиксировал аномальное явление. Впервые с августа 2023 года украинцы больше продавали валюту, чем покупали.

Однако в конце июня спрос на валюту со стороны украинцев снова вырос.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
Новости
Пожары, раненые и разрушения: появились фото последствий обстрела Харькова и области
Пожары, раненые и разрушения: появились фото последствий обстрела Харькова и области
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства