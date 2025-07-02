Украинцы увеличили покупку долларов и евро в банках

Украинцы в июне немного увеличили покупку долларов и евро в банках. Но спрос на валюту в Украине значительно ниже, чем в начале года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Население Украины в июне 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,822 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,104 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 282,2 млн долларов.

Объем покупки вырос 13,8% по сравнению с маем. Всего с начала года украинцы купили в банках 3,878 млрд долларов.



Курс доллара и евро в июне

Курс доллара на наличном рынке в июне колебался около уровня 41,70-41,90 гривен, а в конце месяца немного вырос. В итоге за месяц доллар вырос на 20 копеек до 41,90 гривен. Курс евро подскочил за месяц на 2 гривны до 49,35 гривен.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс был выше, чем в мае на 10-20 копеек.

В течение июня официальный курс доллара колебался в диапазоне 41,44 до 41,87 гривен. В итоге за месяц курс доллара вырос на 12 копеек с 41,52 гривен до 41,64 гривен. Курс ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).