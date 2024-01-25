Что будет с ценами в Украине: НБУ улучшил прогноз по инфляции

Национальный банк Украины прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2024 года вырастут на 8,6%. В октябре прошлого года НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 9,8%.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на транслируемый на Youtube брифинг.

НБУ прогнозирует, что в 2025 году цены вырастут на 5,8% (предыдущий прогноз – 6,0%), в 2026 году – на 5,0%.

Как отметил Пышный, инфляция будет находиться в пределах целевого диапазона 5% ±1 в. п. в ближайшие месяцы.

"С середины года она несколько ускорится из-за исчерпания эффектов высоких прошлогодних урожаев. Дополнительно на цены будет давить дальнейшее возобновление потребительского спроса, а также перенос расходов бизнеса на потребительские цены, в том числе из-за все еще высоких рисков безопасности и повышения зарплат", - сказал он.

Однако инфляция будет оставаться умеренной, в том числе благодаря мерам НБУ по обеспечению курсовой устойчивости и привлекательности гривневых активов. Ожидается, что она составит 8,6% в конце года.

По прогнозу НБУ, в 2025 году инфляция вернется в целевой диапазон, замедлившись до 5,8% на конец года, а в 2026 году – к цели 5%. Этому будет способствовать прежде всего допускаемое в прогнозе снижение рисков безопасности. Это обеспечит всеобщее улучшение ожиданий, а также позволит наладить логистику и производственные процессы. Весомыми факторами снижения ценового давления будут оставаться и меры процентной и валютной политики НБУ.

Замедление инфляции

Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в 2023 году замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с 2020 г., когда инфляция составляла 5,0%.

Кабмин в ноябре улучшил прогноз по инфляции на 2024 год прогноз с 10,8% до 9,7% (из расчета декабрь к декабрю).

По данным НБУ, финансовые аналитики в январе 2024 прогнозируют инфляцию в течение следующих 12 месяцев на уровне 8,2%. Банкиры прогнозируют инфляцию на уровне 10,4%