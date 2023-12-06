Международные резервы Украины сокращаются четвертый месяц подряд: в чем причина

Международные резервы Украины за ноябрь 2023 сократились на 0,5% до 38,785 млрд долларов. Резервы падают четвертый месяц подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Интервенции НБУ на межбанковском рынке и долговые выплаты страны частично были компенсированы поступлениями от международных партнеров.

По данным пресс-службы НБУ, чистая продажа валюты НБУ в ноябре составила 2,453 млрд долларов. Также правительство Украины выплатило по государственному долгу 109 млн долларов. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 250 млн долларов.

В то же время на валютные счета правительства в НБУ поступило 2,329 млрд долларов. Из этой суммы:

1,636 млрд долларов – макрофинансовая помощь от ЕС;

404 млн долларов – от Всемирного банка, в том числе 400 млн долларов под гарантию Великобритании;

287 млн долларов – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В ноябре в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 284 млн долларов.

Прогноз НБУ

В октябре НБУ улучшил прогноз по объему международных резервов на конец 2023 года с 38,3 до 41,8 млрд долларов. В 2024 году резервы составят 44,7 млрд долларов, в 2025 году - 45,0 млрд долларов.