В НБУ объяснили причины инфляционного всплеска

Об этом рассказал директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский в колонке для "РБК-Украина" .

Он пояснил, что температурные рекорды привели к сокращению урожая овощей почти на 1/5, а соответственно – к значительному росту их стоимости. Цены на овощи уже сравнялись в стоимости с соответствующей импортируемой продукцией, говорит Лепушинский.

Еще один фактор – рост внутренних цен на зерно из-за более низких урожаев и их недооцененности в предыдущие периоды. Это привело к подорожанию продукции животноводства из-за более высоких затрат на корма. Увеличение стоимости продовольственного сырья, а также дальнейший рост производственных затрат предприятий на энергообеспечение и оплату труда стимулировали более быстрый рост цен на обработанные продукты питания. Кроме того, рост реальных зарплат в прошлом году повлиял на оживление спроса.

"Также на ценах сказалась девальвация гривны, которая произошла в предыдущие периоды. Однако в последние месяцы, несмотря на определенную девальвацию гривны относительно доллара, в целом курсовая динамика сдерживала инфляцию. Причина в том, что для украинского импорта значительно важнее другие валюты, в частности евро, относительно которого гривна с осени укреплялась", – пишет Лепушинский.

Напомним, Нацбанк заявил, что инфляционный всплеск в Украине является временным. Инфляция будет расти до апреля-мая 2025 года, а дальше начнет снижаться.

НБУ также намекнул, что готов повышать учетную ставку дальше для обуздания инфляции.

По данным Госстата, годовая инфляция в Украине в декабре 2024 года составила 12,0%, продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 14,1%.

По данным НБУ, продовольственная инфляция стремительно ускорилась из-за эффектов жаркой погоды без дождей летом и осенью текущего года, что сказалось на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах продовольственной продукции, прежде всего по ряду овощей и фруктов.