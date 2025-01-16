В НБУ пояснили причини інфляційного сплеску

Про це розповів директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський у колонці для "РБК-Україна" .

Він пояснив, що температурні рекорди привели до скорочення врожаю овочів майже на 1/5, а відповідно – і до значного зростання їхньої вартості. Ціни на овочі вже зрівнялися у вартості з відповідною імпортованою продукцією, каже Лепушинський.

Ще один чинник – зростання внутрішніх цін на зерно через нижчі врожаї та їхню недооціненість в попередні періоди. Це призвело до здорожчання продукції тваринництва через вищі витрати на корми. Збільшення вартості продовольчої сировини, а також подальше зростання виробничих витрат підприємств на енергозабезпечення й оплату праці стимулювали швидше зростання цін на оброблені продукти харчування. Крім того, зростання реальних зарплат минулого року вплинуло на пожвавлення попиту.

"Також на цінах позначилася девальвація гривні, яка відбулася в попередні періоди. Однак в останні місяці, попри певну девальвацію гривні відносно долара, в цілому курсова динаміка стримувала інфляцію. Причина в тому, що для українського імпорту значно важливіші інші валюти, зокрема євро, відносно якого гривня з осені зміцнювалася", – пише Лепушинський.

Нагадаємо, Нацбанк заявив, що інфляційний сплеск в Україні є тимчасовим. Інфляція зростатиме до квітня-травня 2025 року, а далі почне знижуватися.

НБУ також натякнув, що готовий підвищувати облікову ставку далі для приборкання інфляції.

За даними Держстату, річна інфляція в Україні в грудні 2024 року становила 12,0%, продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 14,1%.

За даними НБУ, продовольча інфляція стрімко прискорилася через ефекти спекотної погоди без дощів влітку й восени поточного року, що позначилося на врожайності, термінах дозрівання та якісних параметрах продовольчої продукції, насамперед на низці овочів і фруктів.