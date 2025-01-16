НБУ намекнул, что готов повышать учетную ставку дальше для обуздания инфляции

Национальный банк продолжит использовать учетную ставку и будет сохранять устойчивость валютного рынка, чтобы вернуть инфляцию к снижению.

Об этом рассказал директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский в колонке для "РБК-Украина" .

"Осознавая риски ускорения инфляции, НБУ прекратил цикл снижения учетной ставки еще в середине 2024 года. А в декабре перешел к повышению учетной ставки и намекнул, что продолжит задействовать этот инструмент, чтобы обуздать инфляцию. Другая важная мера – сохранение устойчивости валютного рынка", –отмечает Лепушинский.

Он добавил, что устойчивость валютного рынка не означает неизменность курса. Обменный курс гривны продолжит отражать изменения в балансе между спросом и предложением валюты. В то же время курсовая динамика будет согласовываться с задачей НБУ привести инфляцию к цели 5% на прогнозном горизонте. Для этого колебания курса должны быть умеренными.

Лепушинский напомнил, что у Нацбанка есть достаточно ресурсов для сохранения устойчивости валютного рынка. Объем международных резервов достиг рекордного уровня по итогам 2024 года, превысив 43,7 млрд долларов. Резервы и в дальнейшем будут пополняться международной помощью, неопределенность относительно которой на 2025 год существенно уменьшилась.

Представитель Нацбанка также пояснил, что несмотря на временность текущего ускорения инфляции центральный банк должен реагировать. Инфляция становится проблемой, когда начинают разбалансироваться ожидания относительно будущей инфляции. Это приводит к уменьшению ожидаемой реальной доходности финансовых инструментов в гривне и в результате – к более высокой и устойчивой инфляции.