Инфляционный всплеск 2024-2025: пройдет сам или надо действовать

Что вызвало рост цен в Украине и когда инфляция пойдет на спад, – читайте в колонке директора Департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимира Лепушинского.

Недавно Госстат обнародовал данные по инфляции в декабре 2024 года. Она продолжала расти, достигнув отметки 12% в годовом исчислении. Такая цифра является высокой, в частности она превысила прогнозы НБУ и ожидания большинства аналитиков. Для понимания того, что в дальнейшем будет происходить с ценами, важно разобраться с причинами такого ускорения.

Причины

Основным фактором роста цен стала рекордно высокая температура и засуха летом и осенью. Сокращение урожая овощей почти на 1/5 привело к значительному росту их стоимости. Цены на овощи уже сравнялись в стоимости с соответствующей импортируемой продукцией.

Внутренние цены на зерно на фоне низких урожаев и их недооцененности в предыдущие периоды также росли. Это привело к удорожанию продукции животноводства (из-за более высоких затрат на корма). Увеличение стоимости продовольственного сырья, а также дальнейший рост производственных затрат предприятий на энергообеспечение и оплату труда стимулировали более быстрое повышение цен на обработанные продукты питания.

Диспропорции на рынке труда, возникшие на фоне дефицита квалифицированной рабочей силы, приводили к быстрому росту реальных заработных плат и, соответственно, к проинфляционным эффектам не только из-за более высоких расходов бизнеса, но и из-за оживления спроса. Также на ценах сказалась девальвация гривны, которая произошла в предыдущие периоды.

Однако в последние месяцы, несмотря на определенную девальвацию гривны относительно доллара, в целом курсовая динамика сдерживала инфляцию. Причина в том, что для украинского импорта значительно важнее другие валюты, в частности евро, относительно которого гривна с осени укреплялась.

Что дальше?

Все прогнозы носят вероятностный характер. Рассмотрим базовый, то есть тот, вероятность реализации которого превышает 50%.

Подавляющее большинство факторов, генерирующих инфляцию, носят временный характер. К примеру, с поступлением на рынок нового урожая продовольственная инфляция начнет замедляться. Конечно, есть определенная вероятность, что засушливая погода будет второй год подряд. Но такой риск незначителен. Тем более, что в таком случае дефицит отечественной продукции компенсирует импорт. Повторение ситуации возможно лишь в том случае, если неблагоприятные погодные условия будут иметь глобальный характер. Вероятность этого еще меньше.

Влияние высоких затрат на энергию и оплату труда также уменьшится. Расходы на энергообеспечение преимущественно уже отразились в стоимости товаров и услуг. Зарплаты будут расти, однако темпы замедлятся.

Годовой показатель инфляции будет ускоряться до апреля-мая из-за эффектов базы сравнения. А потом начнет замедляться.

Что делать?

Временность большинства факторов инфляции не должна быть поводом для самоуспокоения. Просто ждать на берегу и наблюдать, как медленно снижается инфляция, – это тоже стратегия, но рискованная.

Например, в послековидный период большинство ведущих центральных банков выбрали именно ее. Но в результате вынуждены были перейти к существенному повышению ключевых ставок для преодоления высокой инфляции, которая стала затянувшимся надолго вызовом.

Инфляция становится проблемой, когда начинают разбалансироваться ожидания относительно будущей инфляции. Ведь это приводит к снижению ожидаемой реальной доходности финансовых инструментов в гривне, и в результате приводит к еще более высокой и устойчивой инфляции по факту. По оценкам НБУ, порог, когда инфляция начинает привлекать повышенное внимание общественности, – около 10%. Он уже пройден. Поэтому бездействие грозило бы тем, что инфляция закрепится на высоких уровнях надолго.

Осознавая риски ускорения инфляции, НБУ прекратил цикл снижения учетной ставки еще в середине 2024 года. А в декабре перешел к повышению учетной ставки и намекнул, что продолжит задействовать этот инструмент, чтобы обуздать инфляцию.

Другая важная мера – сохранение устойчивости валютного рынка. Это не означает, что курс не будет меняться вообще. Он и в дальнейшем должен реагировать на изменение баланса спроса и предложения. Но курсовая динамика в целом должна согласовываться с достижением 5% инфляционной цели НБУ на прогнозном горизонте. А значит, колебания курса, в какую сторону они бы ни происходили, будут умеренными.

Ресурс для сбалансирования валютного рынка у НБУ есть. Объем международных резервов по итогам года достиг рекордного уровня. Они и в дальнейшем будут пополняться международной помощью, неопределенность относительно которой на 2025 год существенно уменьшилась.

Подробно о прогнозе инфляции, а также мерах НБУ для ее приведения к цели 5% можно будет узнать уже 23 января во время объявления решения Правления НБУ по учетной ставке.