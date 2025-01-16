Инфляционный всплеск в Украине является временным, в середине года инфляция пойдет на спад, – НБУ

Большинство факторов инфляционного всплеска в Украине являются временными. Инфляция будет расти до апреля-мая 2025 года, а затем пойдет на спад.

Об этом рассказал директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский в колонке для "РБК-Украина" .

"Годовой показатель инфляции будет ускоряться до апреля-мая из-за эффектов базы сравнения. А потом начнет замедляться. С поступлением на рынок нового урожая продовольственная инфляция будет снижаться. Конечно, есть определенная вероятность, что засушливая погода будет второй год подряд, но такой риск незначителен", – отметил Лепушинский.

Он добавил, что в таком случае дефицит отечественной продукции компенсирует импорт, со стоимостью которого цены на овощи уже сравнялись. Повторение же нынешней ситуации возможно, только если неблагоприятные погодные условия будут иметь глобальный характер, вероятность чего еще меньше.

По словам представителя НБУ, влияние высоких затрат на энергию и оплату труда также уменьшится. Расходы на энергообеспечение уже отразились в стоимости товаров и услуг. Зарплаты будут расти, однако темпы замедлятся.

Лепушинский отмечает, что реакция Нацбанка важна для снижения инфляции. "Временность большинства факторов инфляции не должна быть поводом для самоуспокоения. Наблюдать, как медленно снижается инфляция, – это тоже стратегия, однако рискованная", – пишет он.

Стратегию наблюдения выбрали, в частности, центробанки мира в послековидный период. Следствием такой политики стал длительный рост инфляции, для сдерживания которой центральным банкам пришлось существенно повысить ставки.

Напомним, что Нацбанк Украины приостановил снижение учетной ставки с июля 2024 года, а в декабре – повысил ее с 13% до 13,5% для сдерживания ценового давления. В декабре глава НБУ Андрей Пышный также отмечал, что НБУ продолжит повышать ставку, если признаки устойчивости инфляционного давления и угрозы разбалансировки инфляционных ожиданий сохранятся.

По данным Госстата, потребительские цены в Украине в ноябре 2024 года выросли на 1,9%. Годовая инфляция ускорилась до 11,2%.

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