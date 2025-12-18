В НБУ объяснили, как можно закрыть дефицит бюджета в случае задержки с деньгами от ЕС

Отметим, что Евросоюз на саммите в Брюсселе рассматривает возможность предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из российских активов, несмотря на возражения Бельгии. Поскольку там считают, что одна страна не имеет права блокировать нужные для всех решения.

Европейский парламент готов применить так называемую процедуру срочности для ускорения принятия решения по репарационному кредиту для Украины.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что успех согласования репарационного кредита для Украины на саммите оценивается на уровне 50 на 50. А президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что не покинет сегодняшнюю встречу лидеров ЕС в Брюсселе, не найдя решения по дальнейшему финансированию Украины.

На фоне саммита Центробанк России выступил с очередными истерическими угрозами в адрес Европейского Союза. В Центробанке обещают суды и конфискации, если замороженные активы РФ используют для поддержки Украины.

При этом чуть меньше недели назад россияне уже выставили себя на посмешище, когда 12 декабря Центробанк России обратился в Московский арбитражный суд против Euroclear из-за замороженных активов.