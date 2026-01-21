В НБУ объяснили, заменят ли 50 копеек на шаги и что будет с монетами в обращении

По его словам, всего в обращении в Украине находится более 14 млрд монет различных номиналов, из которых именно 50 копеек составляют наибольшую долю. Ежегодно Нацбанк докарбовывает от 20 до 30 млн монет, чтобы обеспечить необходимое количество и надлежащее состояние наличности.

"Мы видим и слышим от розничного бизнеса потребность в монете номиналом 50, к сожалению, еще копеек. Очень надеюсь, что в ближайшее время это уже будет 50 шагов", - отметил Пышный.

Он отметил, что изымать из обращения монеты 50 копеек пока не планируют. Копейки и шаги некоторое время будут находиться в обращении параллельно и будут иметь одинаковые технические характеристики диаметр и вес.

По словам главы НБУ, впоследствии 50 шагов могут приобрести символическую и коллекционную ценность, однако в ближайшие годы они будут использоваться как полноценное платежное средство. В дальнейшем изношенные монеты постепенно будут изыматься из обращения.