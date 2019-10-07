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НБУ пояснив ситуацію на валютному ринку

Новини » Економіка    07.10.2019 - 17:05
НБУ пояснив ситуацію на валютному ринку
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

У вересні з'явилися два нових фундаментальні фактори

У вересні 2019 року сприятлива ситуація на валютному ринку була зумовлена насамперед двома новими фундаментальними факторами - стійким припливом коштів нерезидентів у гривневий державний борг та рекордним зростанням врожайності зернових в Україні. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Як зазначили в НБУ, ці фактори забезпечили суттєве перевищення пропозиції валюти над попитом у вересні і дали Національному банку змогу поповнити міжнародні резерви на 930,3 млн доларів.

Зокрема, 650,3 млн доларів було куплено під час здійснення інтервенцій за єдиним курсом та 280,0 млн доларів з вибору найкращого курсу.

Як повідомляло РБК-Україна, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився за січень-вересень 2019 року на 13%.

Відзначимо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 30 вересня - 4 жовтня продав на міжбанківському валютному ринку 200 млн доларів, щоб утримати курс від різких коливань.

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Теми: Курс долара
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