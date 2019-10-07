НБУ пояснил ситуацию на валютном рынке

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

В сентябре появились два новых фундаментальные факторах

В сентябре 2019 года благоприятная ситуация на валютном рынке была обусловлена прежде всего двумя новыми фундаментальными факторами - устойчивым притоком средств нерезидентов в гривневый государственный долг и рекордным ростом урожайности зерновых в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отметили в НБУ, эти факторы обеспечили существенное превышение предложения валюты над спросом в сентябре и дали Национальному банку возможность пополнить международные резервы на 930,3 млн долларов.

В частности, 650,3 млн долларов было куплено во время проведения интервенций по единому курсу и 280,0 млн долларов с выбора наилучшего курса.

Как сообщало РБК-Украина, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за январь-сентябрь 2019 года на 13%.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 30 сентября - 4 октября продал на межбанковском валютном рынке 200 млн долларов, чтобы удержать курс от резких колебаний.