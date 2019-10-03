Експерти пояснили різкі коливання на валютному ринку

Навряд чи це початок традиційної осінньої девальвації

На валютному ринку в середу, 2 жовтня, спостерігався сильний імпульсний зростання курсу долара, який був стриманий інтервенціями з боку Національного банку України. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Як нагадав аналітик, основне завдання українського центробанку - це не утримання фіксованого курсу, а зниження волатильності.

У той же час Пархоменко вважає, що це навряд чи можна вважати початком осінньої девальвації, оскільки в даний момент позиції України досить сильні: низький дефіцит, зниження боргу, зростання рейтингів.

На його думку, швидше можлива помірна девальвація, оскільки потреби Мінфіну в нових запозиченнях підходять до свого фіналу і тому не буде формуватися тиск на курс долара, а його пропозиція буде знижуватися.

"У зв'язку з цим ми можемо очікувати уповільнення зміцнення гривні та стабілізації курсу на позначці в 25 гривень з плавною девальвацією до кінця року до 26", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 жовтня, курс долара на міжбанківському валютному ринку виріс до рівня 25 гривень за долар. У той же час, на готівковому ринку курс виріс до 25-26 гривень за долар.

Проте вже 3 жовтня долар почав дешевшати і закриття міжбанку курс впав до рівня 24,60 гривень за долар.