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НБУ пояснив коливання курсу гривні

Новини » Економіка    30.03.2019 - 09:40
НБУ пояснив коливання курсу гривні
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

У другій половині березня збільшився попит на валюту з боку окремих учасників ринку

На валютному ринку України у першій половині березня зберігалася сприятлива ситуація. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (березень 2019 року).

Як зазначили в НБУ, висока дохідність гривневих ОВДП підтримувала приплив іноземних портфельних інвестицій. У першій половині місяця бізнес активніше продавав іноземну валюту, що зокрема зумовлено завершенням строків сплати річних податків до державного бюджету.

"Водночас у другій половині березня попит на іноземну валют зріс, що частково відображало ситуативну купівлю з боку окремих учасників ринку", - йдеться в огляді НБУ.

Нацбанк зберігав присутність на валютному ринку, здійснюючи операції як із купівлі валюти, так і з її продажу. За підсумками березня сальдо операцій НБУ на міжбанку було додатним (162 млн доларів). Середній обмінний курс гривні до долара та євро зміцнився (відповідно на 1,1% м/м та 1,4% м/м).

Нагадаємо, у середині березня курс долара на міжбанку зріс 27,00 грн/долар. Аналітики висловлювали припущення, що на динаміку курсу впливала, передусім купівля "Укрзалізницею" валюти для погашення єврооблігацій.

Раніше в Національному банку заявили РБК-Україна, що ситуація із зростанням курсу долара в середині березня не була викликана якимось окремим фактором, а лише відображала баланс попиту-пропозиції в конкретний момент часу під впливом ряду факторів.

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Теми: Курс долара
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