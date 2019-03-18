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У Південній Кореї після випадкового запуску вибухнула протиповітряна ракета

Новини » Надзвичайні події    18.03.2019 - 10:16
У Південній Кореї після випадкового запуску вибухнула протиповітряна ракета
Ілюстративне фото: ракета класу Cheongung (twitter.com/Yonhap)

Ракета вибухнула в повітрі за протоколом самознищення

ВПС Південної Кореї заявили про випадковий запуск протиповітряної ракети середньої дальності класу Cheongung на військовій базі в 85 км від Сеула. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Yonhap.

Повідомляється, що ракета вибухнула в повітрі за протоколом самознищення.

"Інформації про жертви і руйнування поки не надходило. Ми сформували оперативну групу, щоб з'ясувати причину події", - сказав представник корейських ВВС.

Додамо, що ракета розрахована на поразку ворожої авіації на висоті до 40 км. Вона також запрограмована на самознищення після запуску у разі наявності збою в її системі наведення.

Нагадаємо, що в Естонії на базі літак ВПС Іспанії Eurofighter 7 серпня помилково випустив під час польоту бойову ракету класу "повітря-повітря" AMRAAM. Ракета з вибуховою речовиною впала в 40 км на північ від міста Тарту. Довжина ракети складає 3,7 м, діаметр 18 см.

Додамо, що на авіабазі Ехонвіль на півдні Бельгії четверо солдатів постраждали із-за випадкового запуску ракети. Троє військових отримали незначні поранення, а четвертого шпиталізували з більш серйозними травмами. Його стан стабільний.

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