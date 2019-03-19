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У НБУ назвали причину зростання курсу долара

Новини » Економіка    19.03.2019 - 13:24
У НБУ назвали причину зростання курсу долара
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Збільшення попиту на валюту спричинило послаблення гривні

Попит на валюту з боку клієнтів банків на минулому тижні (11-15 березня) був більшим за пропозицію, що спричинило коливання курсу гривні до долара у бік незначного послаблення. Про це повідомили в прес-службі НБУ на запит РБК-Україна.

Як зазначили в НБУ, ця ситуація не була спричинена якимось окремим чинником, а лише відображала баланс попиту-пропозиції в конкретний момент часу під впливом низки чинників.

"Зі свого боку для згладжування коливань Національний банк виходив з інтервенціями на міжбанківський валютний ринок і продав близько 100 млн доларів на минулому тижні", - нагадали в НБУ.

Відповідаючи на питання про можливий вплив на ринок купівлі доларів "Укрзалізницею", у прес-службі заявили, що НБУ не коментує активність окремих компаній на валютному ринку. "Утім, ємкість ринку та можливості Національного банку по згладжуванню коливань дають змогу нівелювати вплив ситуативної зміни у попиті чи пропозиції іноземної валюти, зберігаючи при цьому прихильність принципам плаваючого режиму обмінного курсу", - зазначається у відповіді.

Нагадаємо, на минулому тижні (11-15 березня) курс долара на міжбанку зріс з 26,30 до 27,00 грн/долар. Аналітики висловлювали припущення, що на динаміку курсу впливала, передусім купівля " Укрзалізницею" валюти для погашення єврооблігацій.

Зазначимо, у Національному банку вважають, що на курс гривні до долара з початку 2019 року впливають кілька ринкових факторів.

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Теми: Курс долара
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