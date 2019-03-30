НБУ пояснил колебания курса гривны

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во второй половине марта увеличился спрос на валюту со стороны отдельных участников рынка

На валютном рынке Украины в первой половине марта сохранялась благоприятная ситуация. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (март 2019 года).

Как отметили в НБУ, высокая доходность гривневых ОВГЗ поддерживала приток иностранных портфельных инвестиций. В первой половине месяца бизнес активно продавал иностранную валюту, что в частности обусловлено завершением сроков уплаты годовых налогов в государственный бюджет.

"В то же время во второй половине марта спрос на иностранную валют вырос, что частично отражало ситуативную покупку со стороны отдельных участников рынка", - говорится в обзоре НБУ.

Нацбанк сохранял присутствие на валютном рынке, осуществляя операции как по покупке валюты, так и по ее продаже. По итогам марта сальдо операций НБУ на межбанке было положительным (162 млн долларов). Средний обменный курс гривны к доллару и евро укрепился (соответственно на 1,1% м/м и 1,4% м/м).

Напомним, в середине марта курс доллара на межбанке вырос 27,00 грн/доллар. Аналитики высказывали предположение, что на динамику курса влияла, прежде всего, покупка "Укрзализныцей" валюты для погашения еврооблигаций.

Ранее в Национальном банке заявили РБК-Украина, что ситуация с ростом курса доллара в середине марта не была вызвана каким-то отдельным фактором, а лишь отражала баланс спроса-предложения в конкретный момент времени под влиянием ряда факторов.