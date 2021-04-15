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НБУ знову підвищив облікову ставку через сплеск інфляції

Новость на русском → Україна, Четвер 15 квітня 2021 14:02
НБУ знову підвищив облікову ставку через сплеск інфляції Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 6,5% до 7,5% з 16 квітня 2021 року. Таким чином, НБУ продовжив цикл підвищення ставок, розпочатий у березні.

Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Цей крок спрямований на поступове сповільнення інфляції в другому півріччі 2021 року та повернення її до цілі 5% уже в першому півріччі 2022 року", - зазначив він.

Як зазначив Шевченко, прогноз Національного банку України передбачає збереження облікової ставки на рівні 7,5% до кінця року. З огляду на поточну інфляційну динаміку, цього має бути достатньо для приведення інфляції до цілі 5% у першому півріччі 2022 року. Водночас більш відчутне зростання фундаментального інфляційного тиску, ніж очікується зараз, та погіршення інфляційних очікувань можуть вимагати подальшого посилення монетарної політики.

"Національний банк України готовий і надалі продовжувати цикл підвищення облікової ставки до рівня, який забезпечить повернення інфляції до цілі 5% у першому півріччі 2022 року", - сказав він.

НБУ знову підвищив облікову ставку через сплеск інфляції

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити з 5 березня 2021 року облікову ставку з 6,0% до 6,5% річних. Ставка була підвищена вперше з квітня 2019 року.

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище цільового рівня, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до цілі 5%. І навпаки: при більш низькому прогнозованому показнику інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Як повідомляло РБК-Україна, як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни у березні 2021 року порівняно з лютим, виросли на 1,7%. За останній рік інфляція склала 8,5%.

Таким чином, інфляція вийшла за цільовий діапазон НБУ, який складає 5% (+/- 1 п. п.).

Зазначимо, у державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом міністрів.

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